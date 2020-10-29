الأمن الرئاسي يؤكد خضوع قادة التكتلات البرلمانية للتفتيش الجسدي

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دافع جهاز الأمن الرئاسي عن ضباطه لمحاولتهم إجراء تفتيش جسدي على زعيم التكتل البرلماني لحزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي "جو هو يونغ"، خلال زيارة الرئيس "مون جيه إين" إلى البرلمان أمس الأربعاء.وكان "جو" في طريقه لحضور اجتماع مع "مون" في مقر البرلمان قبل إلقاء الرئيس لخطابه، لكنه تراجع عن ذلك بعد أن حاول مسؤول أمني رئاسي تفتيشه جسديّا، واحتج الحزب المعارض على ذلك بشدة، وطالب المكتب الرئاسي بالاعتذار.وفي بيان صدر في وقت لاحق من اليوم، قال الجهاز الأمني التابع للمكتب الرئاسي إن الجميع يخضع للتفتيش الجسدي خلال أي حدث رئاسي، ضمن إجراءات البروتوكول الأمني.وفيما يتعلق بالأحداث البرلمانية، قال البيان إنه يتم إعفاء كبار المسؤولين فقط في كل حزب سياسي، لكنه لا يشمل زعماء التكتلات البرلمانية. وأضاف البيان أنه جرت العادة أيضا، من حيث الممارسة العملية، بإعفاء قادة التكتلات البرلمانية، ولكن فقط عندما يرافقون رؤساء الأحزاب.وأكد الجهاز أن هذا البروتوكول لم يتم إنشاؤه في عهد الرئيس "مون"، ولكن في عهد أسلافه، معربا عن أسفه بشأن الحادث، وأضاف أنه كان يتوجب على الضابط الذي أجرى التفيش أن يتحلي ببعض المرونة.