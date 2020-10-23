تقرير يتهم ترامب بالإساءة لكوريا رغم نجاحها في التصدي لوباء كورونا

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انتقد مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست، الحكومة الأمريكية لرفضها التعلم من تعامل كوريا الجنوبية مع جائحة كورونا، وإساءتها للحليف الآسيوي.وقال "جوش روجين" في مقال نُشر أول من أمس الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يسيء إلى كوريا الجنوبية بدافع الغيرة، حيث تظهر كوريا الجنوبية للعالم أن الوباء يمكن احتواؤه، بينما يقلل "ترامب" من إنجازاتها وينشر الأكاذيب عنها.وكمثال على ذلك، أشار "روجين" إلى تصريحات وزير الصحة الأمريكي "أليكس أزار" الأسبوع الماضي، والتي يبدو أنها تنسب نجاح كوريا الجنوبية إلى "النزعة الآسيوية الاستبدادية". وقال "روجين" إن الوزير مخطئ في ذلك، وعزا النجاح الكوري إلى السياسات الفعالة، بما في ذلك الاختبارات المبكرة الصارمة، وتتبع المخالطين، وارتداء الكمامات.وقال الكاتب إن هذا السلوك تجاه كوريا الجنوبية هو "مجرد جانب واحد" من سوء معاملة إدارة "ترامب" لحلفاء الولايات المتحدة، ومن بينهم كوريا الجنوبية، متهما "ترامب" بأنه هدد "مرارا وتكرارا" بسحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية، والمطالبة بزيادة حادة في حصة سيول من تكاليف إقامة وتمركز القوات الأمريكية هناك.