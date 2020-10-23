مبعوث ياباني يزور سيول لإجراء محادثات على مستوى مدير عام

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زار مسؤول كبير بوزارة الخارجية اليابانية كوريا الجنوبية لإجراء أول محادثات مباشرة على مستوى مدير عام بين البلدين الجارين، منذ بدء إدارة "يوشيهيدي سوغا" في اليابان.وقال "شيجيكي تاكي زاكي" مدير إدارة شؤون آسيا والباسيفيك في وزارة الخارجية اليابانية للصحفيين في مطار إنتشون الدولي بعد ظهر أمس الأربعاء، إنه سيناقش مختلف القضايا مع كوريا الجنوبية.وعندما سُئل عما إذا كانت المناقشات ستتطرق إلى سعي اليابان إلى تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية إلى المحيط والقضايا الكورية الشمالية، قال إنه سيتم تغطية كل عنصر من المفترض أن يناقشوه.وسوف يجتمع "تاكي زاكي" مع نظيره الكوري الجنوبي "كيم جونغ هان" اليوم الخميس. وقد التقى المسؤولان في سيول في فبراير الماضي قبل اندلاع وباء كورونا في كلا البلدين، كما أجريا محادثات عبر الفيديو في يونيو بسبب القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا.ومن بين البنود الرئيسية على جدول الأعمال التي من المحتمل أن يتطرقا إليها: قضية العمل القسري في اليابان في زمن الحرب، وقيود التصدير المفروضة ضد كوريا الجنوبية.كما سيجتمع "تاكي زاكي"، الذي يتولى منصب المبعوث النووي الأعلى لطوكيو، مع كبير المفاوضين النوويين لكوريا الجنوبية "لي دو هون"، ومن المتوقع أن يناقشا تدابير منع الاستفزازات الكورية الشمالية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.