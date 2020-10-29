الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بتعهد الرئيس مون بتحقيق تحييد الكربون

Photo : YONHAP News

رحب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" بإعلان الرئيس "مون جيه إين" عن التزام كوريا الجنوبية بتحييد الكربون بحلول عام 2050.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" إن الأمين العام للأمم المتحدة "أشاد كثيرا" بإعلان الرئيس "مون" أمس الأربعاء عن التزام بلاده بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.وكان الرئيس "مون" قد تعهد في خطابه أمام البرلمان بالاستجابة الفعالة لتغير المناخ.وأضاف المتحدث أن الأمين العام وصف ذلك بأنه "خطوة إيجابية للغاية" في الاتجاه الصحيح، بعد إعلان الصفقة الخضراء الجديدة لكوريا الجنوبية في يوليو.وأشار إلى أنه من خلال هذا الإعلان ستنضم كوريا الجنوبية، وهي الاقتصاد الحادي عشر عالميا، وسادس أكبر دولة مصدرة، إلى المجموعة المتنامية من الاقتصادات الرئيسية الملتزمة بأن تكون قدوة يحتذى بها في بناء عالم مستدام وخالٍ من الكربون ومقاوم للتغير المناخي، بحلول عام 2050.