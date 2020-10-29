اكتشاف ثاني إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في كوريا

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أكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أمس الأربعاء اكتشاف ثاني حالة إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور شديدة العدوى، بعد ثلاثة أيام من الإبلاغ عن اكتشاف أول حالة، التي كانت الأولى من نوعها منذ 32 شهرا.وقالت وزارة البيئة إن سلالة "إتش 5 إن 8" شديدة العدوى تم اكتشافها في عينة من فضلات الطيور البرية يوم السبت الماضي في مجرى نهر في "يونغ إين"، على بعد حوالي 50 كيلومترا جنوبي سيول.وجاء هذا الاكتشاف بعد تأكيد وجود نفس السلالة من الفيروس في فضلات الطيور البرية في "تشون آن" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ".وعقب التأكيد تعتزم الوزارة تعزيز مراقبة الموائل الرئيسية للطيور المهاجرة، وتعزيز إجراءات العزل الصحي في منشآت الطيور، وموائل الطيور البرية في جميع أنحاء البلاد.وسوف تحدد السلطات المناطق الواقعة في دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات من مكان اكتشاف الفيروس كمنطقة مراقبة تتطلب اهتماما خاصّا.