مؤشر ثقة الشركات الكورية يسجل أعلى ارتفاع منذ 11 عاما

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سجل مؤشر ثقة الشركات الكورية الجنوبية أكبر نمو منذ حوالي 11 عاما في شهر أكتوبر الجاري.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، سجل مؤشر ثقة الشركات لجميع الصناعات 74 نقطة، بارتفاع قدره 10 نقاط عن الشهر السابق.وقد ظل المؤشر يسجل ارتفاعا لمدة 4 أشهر متتالية من مايو إلى أغسطس، ثم سجل انخفاضا في سبتمبر بسبب عودة ظهور إصابات كورونا، لكنه انتعش بعد ذلك وسجل أكبر نمو شهري منذ أبريل 2009.وتدل قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وقد ارتفعت قيمة المؤشر للشركات المصنعة بمقدار 11 نقطة على أساس شهري لتسجل 79 نقطة في أكتوبر، وللشركات المصنعة الصغيرة والمتوسطة بمقدار 18 نقطة، وهو أكبر نمو شهري منذ أن بدأ الحكومة في تسجيل البيانات ذات الصلة في يناير 2003.كما ارتفعت قيمة المؤشر للشركات غير المصنعة، والتي تشمل المطاعم وشركات البيع بالجملة والتجزئة، بمقدار 7 نقاط على أساس شهري لتسجل 69 نقطة.