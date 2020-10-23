مرشحة كوريا تتخلف عن منافستها النيجيرية في سباق رئاسة منظمة التجارة

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فشلت وزيرة التجارة الكورية الجنوبية في الحصول على دعم أغلبية الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، في السباق على رئاسة المنظمة الدولية.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن رئيس المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية "ديفيد والكر" صرَّح بأن النيجيرية "إنغوزي أوكونجو إيوالا" قد حصلت على المزيد من الدعم من الدول الأعضاء في الجولة الأخيرة من السباق.وأشار "والكر" إلى أن المجلس يخطط لتأييد المرشحة التي ستظل بعد ضمان إجماع الدول الأعضاء، لتكون المديرة العامة القادمة لمنظمة التجارة العالمية، في اجتماع المجلس الخاص الذي سيُعقد يوم 9 نوفمبر.ووفقا لـ "بي بي سي"، حصلت المرشحة النيجيرية على 104 أصوات من أصوات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، البالغ عددها 164 دولة، بينما حصلت "يو" على 60 صوتا فقط.وقالت الولايات المتحدة في اجتماع منظمة التجارة العالمية أمس الأربعاء إنها لا تدعم المرشحة النيجيرية.وفي بيان صدر في وقت متأخر من أمس الأربعاء، أعرب مكتب الممثل التجاري الأمريكي عن دعمه للمرشحة الكورية "يو"، واصفا إياها بأنها "خبيرة تجارية"، وتميزت خلال حياتها المهنية التي استمرت 25 عاما بأنها مفاوضة تجارية ناجحة وصانعة للسياسات التجارية.