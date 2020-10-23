إقامة مهرجان كوريا في الإمارات الشهر القادم عبر الإنترنت

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صرحت السفارة الكورية لدى الإمارات أمس بأن المهرجان الكوري الثامن سيقام في شهر نوفمبر القادم عبر الإنترنت، من أجل تعزيز التبادلات الثقافية بين كوريا والإمارات.ومن المتوقع أن يضم المهرجان الذي تنظمه السفارة الكورية هناك ووزارة الثقافة والشباب الإماراتية، مختلف أنواع الفعاليات، بما في ذلك عروض وورش عمل ومحاضرات وأفلام.وفي الأول من الشهر القادم ستقام فعالية خاصة بالتأسيس الوطني الكوري، كما سيتم الكشف عن معرض الكي بوب على الإنترنت خلال يومي 13 و18 من نفس الشهر في موقع المركز الثقافي الكوري لدى الإمارات على يوتيوب.وسوف يضم المهرجان معرضا خاصا لفن الرسم الكوري الحديث بعنوان "خريطة الحواس الخمس"، ومعرضا لكارتون الويب الكوري، ومحاضرة طيبة، وندوة حول الطب الشرقي الكوري.علاوة على ذلك، سيتم عرض بعض الأفلام الكورية على الإنترنت خلال يومي 17 و21 من نفس الشهر.