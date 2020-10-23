67 تريليون وون مبيعات سام سونغ في الربع الثالث

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بلغت قيمة مبيعات شركة سام سونغ للإلكترونيات في الربع الثالث من هذا العام حوالي 67 تريليون وون، أي 60 مليار دولار تقريبا، وهو أعلى مستوى ربع سنوي من المبيعات على الإطلاق.وبفضل الطلب المتصاعد الناتج عن جائحة كورونا، تحسن أداء سام سونغ في مبيعات الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون والأدوات المنزلية الإلكترونية، كما أحرز قطاع أشباه الموصلات نتائج جيدة بفضل العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة هواوي الصينية.ونجحت سام سونغ أيضا في تسجيل رقم قياسي في الأرباح التشغيلية لأول مرة منذ عامين مما يشير إلى أنها حولت أزمة كورونا إلى فرصة.وصرحت سام سونغ اليوم بأن مبيعاتها في الربع الثالث من هذا العام قد بلغت 66 تريليونا و960 مليار وون، متجاوزة أعلى مستوى سابق حققته في عام 2017، وبلغ 65 تريليونا و980 مليار وون.وبلغت قيمة أرباحها التشغيلية 12 تريليونا و350 مليار وون في نفس الربع السنوي، بزيادة نسبتها 58.8% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.