سيول تؤكد على أن الحرب الكورية نشبت بسبب الغزو الشمالي

Photo : YONHAP News

شددت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس على أن السبب في نشوب الحرب الأهلية الكورية يرجع إلى قيام كوريا الشمالية بغزو كوريا الجنوبية، وهي حقيقة تاريخية تم الاعتراف بها دوليا وغير قابلة للنفي.جاء ذلك ردا على ادعاء رابطة الشباب الشيوعية الصينية بأن الحرب الكورية عبارة عن حرب أهلية بين الكوريتين وليس بسبب غزو النظام الكوري الشمالي للجنوب.وأصدرت الوزارة بيانا مساء أمس أشارت فيه إلى قرارات مجلس الأمن الدولي أرقام 82 و83 و84 والتي وصفت الغزو العسكري الكوري الشمالي بأنه "انتهاك للسلام"، وحثت على انسحاب القوات المسلحة الكورية الشمالية إلى شمال خط العرض 38 فورا.وأكدت سيول أيضا على أن الشؤون المتعلقة بنشوب الحرب الكورية قد انتهى الجدل الدولي حولها بالفعل، ولا يمكن تغيير هذه الحقيقة التاريخية الواضحة. وأضافت أن الحكومة الكورية الجنوبية تراقب التحركات ذات الصلة وتجري اتصالات مع الجانب الصيني بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتتخذ الإجراءات الضرورية.وكانت رابطة الشباب الشيوعية الصينية التي تضم أكثر من 80 مليون عضو قد طرحت على حسابها الرسمي على الإنترنت يوم الأحد الماضي سؤالا يقول هل بدأت الحرب الكورية بغزو كوريا الشمالية لكوريا الجنوبية؟ وأجابت قائلة "لا"، كما ادعت أن كلتا الكوريتين كانتا تصران على سيادتها الخاصة على جميع شبه الجزيرة الكورية مما أدى إلى نشوب الحرب الأهلية.