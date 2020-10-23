استمرار الزيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا

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زاد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية ليصل إلى 125 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.وصرح مركز التعامل مع الأوبئة التابع لهيئة الرقابة على الأمراض اليوم بأن عدد حالات الإصابة محلية المصدر بلغ 106 حالات خلال يوم أمس، بينما بلغ عدد الحالات الواردة من الخارج 19 حالة، ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة التراكمية 26 ألفا و271 حالة.ومن بين حالات الإصابة الجديدة محلية المصدر: 52 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و36 حالة في العاصمة سيول، و7 حالات في مقاطعة كانغ وان.ومع توالي اكتشاف حالات الإصابة المتناثرة، قررت السلطات الصحية تعزيز التفتيش على المطاعم والنوادي الليلية وغيرها قبل قدوم يوم الهالوين الذي يصادف بعد غد السبت.وسوف تخصص بلدية سيول موظفين للمطاعم في منطقة "إي تيه وان" للتفتيش المكثف على الالتزام بالقواعد الاحترازية، بما في ذلك تنفيذ مذكرات الزيارة الإلكترونية.كما طلبت السلطات الصحية من المواطنين عدم زيارة الأماكن التي يتجمع فيها الكثير من الناس خلال نهاية الأسبوع القادم حتى لا يتكرر حدوث إصابات جماعية مثلما حدث في النوادي الليلية في شهر مايو الماضي.