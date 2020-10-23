الأمين العام السابق للأمم المتحدة يرحب بالتزام كوريا بتحييد الكربون

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رحب الأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كي مون" بتعهد الرئيس "مون جيه إين" في خطابه البرلماني الأخير، بتخفيض غازات الاحتباس الحراري إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050.وفي المنتدى العالمي للسلام الذي عُقِد في مدينة بوسان أمس الخميس، قال "بان" إن العالم بأسره صفق ترحيبا بتعهد الرئيس "مون"، بما في ذلك البيان الصادر عن الأمين العام الحالي للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس".وقال "بان" الذي كان أيضا وزير خارجية كوريا الجنوبية الأسبق، إن كوريا تأخرت في الوصول إلى مرحلة إعلان الهدف، لكن الوقت لم يفت بعد، وشدد على أهمية الجهود اللازمة لتحقيق ذلك التعهد، قائلا إن التزام الرئيس حفظ ماء وجه كوريا الجنوبية، التي تعد الاقتصاد الحادي عشر في العالم.كما دعا إلى التعاون من قبل الشركات المحلية لتحقيق الهدف، قائلا إن التغير المناخي سيهدد وجودها.وكان الرئيس "مون" قد قال في خطاب ألقاه أمام البرلمان أول من أمس الأربعاء إن كوريا ستستجيب بنشاط لتغير المناخ، وتستهدف تحقيق تحييد الكربون بحلول عام 2050.