إصدار أمر بالقبض على نائب برلماني بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه

Photo : YONHAP News

أصدرت محكمة محلية مذكرة توقيف بحق النائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم "جونغ جونغ سون"، بعد أقل من يوم من إصدار البرلمان قرارا يسمح للنيابة باحتجازه.وقالت محكمة "تشونغ جو" الإقليمية اليوم الجمعة إنها أصدرت مذكرة التوقيف بحق "جونغ"، المتهم بانتهاك قوانين حماية الأموال السياسية والمعلومات الشخصية.وجاء قرار المحكمة بعد حوالي 9 ساعات من تمرير البرلمان مقترحا برفع الحصانة البرلمانية عن "جونغ" الذي يخضع للتحقيق في مزاعم تزوير محاسبي قبل الانتخابات العامة التي أجريت في أبريل الماضي.وعلى الرغم من صدور مذكرة التوقيف، إلا أنه من غير المؤكد ما إذا كانت النيابة ستحتجز النائب على الفور، لأنه أعرب عن نيته للتعاون. وقال مساعد "جونغ" لوكالة يونهاب للأنباء إن النائب قرر المثول للاستجواب بعد التشاور مع محاميه، موضحا أنه من المرجح أن يمثل "جونغ" للاستجواب الأسبوع القادم، بعد أن رتب محاميه والنيابة موعدا.