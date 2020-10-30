الحكومة الكورية تؤكد أن جميع المؤشرات تدل على الانتعاش الاقتصادي

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قال وزير المالية الكوري "هونغ نام كي" إن الناتج الصناعي للبلاد والمؤشرات الأخيرة الأخرى تدل جميعها على الانتعاش الاقتصادي.وقدَّم الوزير هذا التقييم في منشور كتبه اليوم الجمعة على صفحته على فيسبوك، مباشرة بعد أن أصدرت هيئة الإحصاءات الكورية تقريرا قال إن مؤشرات الناتج الصناعي والاستهلاك والاستثمار سجَّلت نموّا في الشهر الماضي.وأوضح الوزير "هونغ" أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد سجل نموّا إيجابيّا في الربع الثالث، وأظهرت المؤشرات الصناعية الرئيسية تحسنا في سبتمبر، وهو الشهر الأخير من الربع الثالث.كما أكد على أن كل هذه المؤشرات تعد نتائج ذات مغزى وتضيء الآفاق في الربع الرابع، بما في ذلك المؤشرات الأخيرة كمؤشر ثقة المستهلك ومؤشر ثقة الشركات لشهر أكتوبر التي سجَّلت نموا يتجاوز 10 نقاط، وهو ما يدل على حدوث انتعاش سريع في المعنويات الاقتصادية.