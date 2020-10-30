الحكومة الكورية تستأنف الترويج لصناعة السياحة

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من المقرر أن تستأنف الحكومة الكورية توزيع قسائم الخصم على السائحين اليوم الجمعة، في محاولة لمساعدة صناعة السياحة المحلية المتضررة بشدة من جائحة كورونا.واتخذت القيادة المركزية لمكافحة الكوارث والسلامة هذا القرار مؤخرا بعد التشاور مع الوكالات الحكومية ذات الصلة.وبموجب الخطة، ستقدم الحكومة خصومات تصل إلى 30% على أكثر من 1100 عنصر وخدمة متعلقة بالسياحة.على سبيل المثال، إذا تناول السائح الطعام في المطاعم 3 مرات فسيحصل على خصم بقيمة 10 آلاف وون في المرة الرابعة.كما ستستأنف الحكومة أيضا برنامجا للترويج للجولات السياحة إلى المناطق الريفية، وستقوم بتزويد مليون سائح بقسائم الخصم على أماكن الإقامة اعتبارا من الخميس القادم.ويمكن تعديل جميع هذه البرامج وفقا لحالة تفشي فيروس كورونا.