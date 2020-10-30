وزير المالية يؤكد أن جميع المؤشرات الأخيرة تشير إلى الانتعاش الاقتصادي

Photo : YONHAP News

قال وزير المالية الكوري "هونغ نام كي" إن المؤشرات الأخيرة تدل جميعها على الانتعاش الاقتصادي للبلاد.جاء ذلك في منشور له على فيسبوك بعد أن أعلنت هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة عن اتجاهات الأنشطة الصناعية لشهر سبتمبر الماضي، حيث أضاف أن المؤشرات المتعلقة بالإنتاج الصناعي والاستهلاك والاستثمار قد شهدت تحسنا في سبتمبر الماضي.وقال الوزير "هونغ" إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد سجل نموا إيجابيا في الربع الثالث من هذا العام، مؤكدا أن كل هذه المؤشرات تضيء توقعات متفائلة للنمو الاقتصادي في الربع الرابع.وأضاف أن المؤشرات الأخيرة لثقة المستهلكين والشركات لشهر أكتوبر الجاري قد سجلت أعلى زيادة منذ 11 عاما و6 أشهر، وهو ما يشير إلى أن المعنويات الاقتصادية بدأت تتمتع بتحسن سريع.