سيول تدعو بيونغ يانغ إلى التعاون في مناطق الحدود وتنفيذ اتفاقات القمة

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دعا وزير التوحيد الوطني الكوري الجنوبي "لي إين يونغ" كوريا الشمالية إلى التعاون المشترك في المناطق الحدودية، وتنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاقات في القمم بين الجانبين، حالما تتوفر الظروف الملائمة.جاءت هذه الدعوة في كلمة ألقاها الوزير "لي" في حفل افتتاح المنتدى الدولي للسلام في المنطقة منزوعة السلاح الذي عقد اليوم الجمعة في مدينة "تشول وان" بمقاطعة "كانغ وان".وأعرب الوزير "لي" عن أسفه لمقتل مواطن كوري جنوبي بواسطة جنود كوريين شماليين في البحر الغربي في شهر سبتمبر الماضي، مؤكدا أن الحكومة ستبذل قصارى جهده للوفاء بمسؤولياتها.وأضاف أن ذلك الحادث قد جعله يدرك مرة أخرى أن السلام والتعاون في مناطق الحدود هو نقطة الانطلاق لتحقيق التعايش السلمي في شبه الجزيرة الكورية.وأكد الوزير "لي" أنه حان الوقت الآن لنلقى الضوء على إمكانية استخدام المنطقة منزوعة السلاح الواقعة بين الكوريتين كمساحة لتحقيق التعاون المشترك بينهما في مجالات الحجر الصحي والطبي والتغيرات المناخية.كما أكد على ضرورة فتح طريق مائي للسلام من خلال الاستخدام المشترك بين الكوريتين للممرات المائية ومصب نهر الهان.وأعرب عن اعتقاده بأن المنطقة منزوعة السلاح ستكون مساحة لتجربة جديدة غير مسبوقة للسلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية إذا اتفقت الكوريتان على التعاون المشترك فيها.