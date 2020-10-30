السفير الأمريكي يؤكد أن سيول وواشنطن حاربتا غزو كوريا الشمالية

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قال السفير الأمريكي لدى سيول "هاري هاريس" إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد قاتلتا معا ضد الغزو الكوري الشمالي خلال الحرب الأهلية الكورية.وأضاف السفير "هاريس" في كلمة ألقاها أمس الخميس خلال احتفال بالذكرى السبعين لصحيفة "كوريا تايمز" اليومية التي تصدر باللغة الإنجليزية، أن التزام البلدين بالديمقراطية كان على المحك قبل شهور من صدور العدد الأول من صحيفة "كوريا تايمز".وأكد أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تشهدان الآن المزيد من انتشار قيمهما الأساسية المشتركة، والأمل والأمن اللذين سيتم تحقيقهما ليس فقط للبلدين، بل لكل دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وجاءت تصريحات السفير الأمريكي "هاريس" بعد أن وصف الرئيس الصيني "شي جين بينغ" مؤخرا الحرب الكورية بأنها صراع حاربت فيه الصين ضد غزو الإمبريالية الأمريكية.وحضر الحفل أيضا السفير الصيني "شينغ هايمينع"، لكنه لم يعلق على الحرب الكورية، وأكد فقط على ضرورة التعاون بين سيول وبكين في التجارة ومكافحة فيروس كورونا.