بايدن يتعهد بتعزيز التحالف مع كوريا الجنوبية

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تعهد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية "جو بايدن" اليوم الجمعة بتعزيز التحالف مع كوريا الجنوبية، بدلا من ابتزازها بتهديدات متهورة بسحب القوات الأمريكية المتمركزة فيها.كما تعهد بممارسة الدبلوماسية القائمة على المبادئ، ومواصلة الضغط على كوريا الشمالية لنزع سلاحها النووي.جاءت هذه التعهدات في مقال خاص كتبه بايدن حصريا لوكالة "يونهاب" الكورية للأنباء تحت عنوان "الأمل من أجل مستقبلنا الأفضل".وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها "بايدن" بتوضيح مشاعره تجاه الشعب الكوري وسياساته التي يخطط لتنفيذها إذا تم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.وقال "بايدن" في مقاله إنه بصفته رئيسا للولايات المتحدة سيقف إلى جانب كوريا الجنوبية، ويعزز التحالف لحماية السلام في شرق آسيا والمناطق الأخرى في العالم ، بدلا من ابتزاز كوريا الجنوبية بتهديدات بسحب القوات الأمريكية.وأضاف "بايدن" إن حوالي مليوني أمريكي كوري في الولايات المتحدة قد قدموا مساهمات لا حصر له، ودعاهم إلى تأييده في الانتخابات التي لم تتبق أمامها سوى خمسة أيام .