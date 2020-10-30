سيول تدعو بيونغ يانغ إلى إثبات الحقائق حول مقتل المسؤول الكوري الجنوبي

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ردا على إلقاء كوريا الشمالية باللوم على كوريا الجنوبية في حادث مقتل مسؤول وزارة مصائد الأسماك بواسطة جنود كوريين شماليين، دعت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية كوريا الشمالية إلى بذل جهود لإثبات الحقائق المتعلقة بالحادث.وأعرب نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع "مون هونغ شيك" في موجز صحفي اليوم الجمعة عن أمل الوزارة في أن تبذل كوريا الشمالية جهودا للكشف عن الحقائق المتعلقة بهذا الحادث وإيجاد حل لتلك القضية في أسرع وقت ممكن.كما دعا الجانب الشمالي إلى إعادة ربط خط الاتصال العسكري للتواصل بين الكوريتين من أجل حل هذه القضية.ومن جانبها أعربت نائبة المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية "تشو هيه شيل" عن موقف مماثل في الموجز الصحفي اليوم الجمعة.الجدير بالذكر أن وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية قالت في تقرير نشرته اليوم الجمعة إن الحادث الأخير في مياه البحر الغربي كان قد وقع نتيجة لإجراءات السيطرة غير السليمة لدى كوريا الجنوبية.