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الاقتصادية

انطلاق مهرجان التسوق السنوي في كوريا

Write: 2020-11-02 10:56:17

انطلاق مهرجان التسوق السنوي في كوريا

Photo : YONHAP News

انطلق مهرجان التسوق السنوي في كوريا الجنوبية يوم أمس الأحد، وسوف يستمر لمدة 15 يوما.
ويعقد مهرجان التسوق السنوي الكوري بدعم من الحكومة في جميع أنحاء البلاد عبر الإنترنت وخارج الإنترنت خلال الأسبوعين القادمين بمشاركة أكثر من 1300 شركة، وهو أكبر رقم منذ انطلاق المهرجان في عام 2016، حيث كان أكبر رقم للشركات المشاركة من قبل هو 704 شركات في العام الماضي.
وسوف يكون عدد الشركات المصنعة للسلع الاستهلاكية التي ستشارك في مهرجان هذا العام، بما في ذلك مصنعي السيارات والملابس ومستحضرات التجميل والإلكترونيات، أكبر بثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي.
كما ستنضم المتاجر الكبرى وتجار التجزئة ومراكز التسوق عبر الإنترنت إلى مهرجان التسوق الضخم. وسوف تقيم الشركات المشاركة أحداثا متنوعة للخصم عبر الإنترنت وخارج الإنترنت، بالإضافة إلى تقديم هدايا مجانية.
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