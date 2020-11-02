واشنطن تقول إنها تحترم قرار كوريا الجنوبية بشأن قضية هواوي

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قال مسؤول أمريكي كبير إن الولايات المتحدة تحترم قرار حكومة كوريا الجنوبية بعدم التدخل في مسألة استخدام الشركات الخاصة للمنتجات التي تصنعها شركات التكنولوجيا الصينية مثل "هواوي".ونقلت تقارير عن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة "كيث كراش" تصريحات أدلى بها لراديو صوت أمريكا يوم الجمعة عندما سئل عن موقف حكومة كوريا الجنوبية من هذه القضية، حيث قال إن الولايات المتحدة تحترم كوريا الجنوبية وقراراتها. ومع ذلك، أضاف أن الأمر كله يتعلق بالثقة، وأن المزيد والمزيد من البلدان والشركات تتساءل عمن يمكن الوثوق به فيما يتعلق بمعلوماتها الشخصية الثمينة وبيانات عملائها الأكثر حساسية وحقوق الملكية الفكرية القيمة، مشددا على أن "هواوي" ليست بالتأكيد هي تلك الجهة التي يمكن الوثوق بها، حيث إنها تعد مركزا تابعا للحزب الشيوعي الصيني لمراقبة الدولة.وكانت كوريا والولايات المتحدة قد عقدتا في منتصف سبتمبر الماضي حوارا اقتصاديا رفيع عبر الهاتف، طلبت فيه الولايات المتحدة من كوريا عدم استخدام المنتجات التي تصنعها شركات التكنولوجيا الصينية مثل "هواوي". وفي المقابل، شدد الجانب الكوري الجنوبي على موقفه بعدم التدخل في قرار الشركات الخاصة باستخدام علامات تجارية معينة، حيث إن الأمر متروك لتلك الشركات لتقرير العلامات التجارية التي تختارها.