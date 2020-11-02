كوريا الجنوبية تطلق مسحا بيئيا لمدة 10 أشهر حول مصب نهر الهان

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تبدأ السلطات الكورية الجنوبية مسحا بيئيا يستمر لمدة عشرة أشهر على الأراضي الرطبة الموجودة على الجانب الكوري الجنوبي من نهر الهان الذي يمتد بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.وقالت وزارة التوحيد والبيئة أمس الأحد إن الحكومة ستبدأ مسح مصب نهر الهان اليوم الاثنين.ويهدف المسح البيئي المخطط إلى التحضير لتفتيش متعمق مشترك بين الكوريتين على مصب النهر بموجب الاتفاقية العسكرية الموقعة بينهما في سبتمبر 2018. وقد أجرت الكوريتان عملية تفتيش مشتركة في المنطقة في شهر نوفمبر 2018 بعد الاتفاقية، وكان أول مسح مشترك من نوعه منذ 65 عاما، أي منذ توقيع اتفاقية هدنة الحرب الأهلية الكورية.وسوف يقوم المعهد الوطني للاقتصاد التابع لوزارة البيئة بإجراء المسح على حوالي 80 كيلومترا مربعا من الأراضي الرطبة على الجانب الجنوبي من نهر هان لجمع البيانات البيئية في المنطقة.