النيابة تطالب باعتقال نائب برلماني تابع للحزب الحاكم

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تسعى النيابة العامة إلى إصدار مذكرة توقيف بحق النائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم "جونغ جونغ سون"، المتهم بتزوير حسابات الحملة الانتخابية قبل الانتخابات العامة في أبريل من هذا العام.وقال مكتب المدعي العام في منطقة "تشونغ جو" إنه طلب من محكمة محلية إصدار مذكرة توقيف بحق "جونغ" يوم أمس الأحد بتهمة انتهاك قوانين الأموال السياسية وحماية المعلومات الشخصية.وظهر النائب طوعا للاستجواب صباح يوم السبت بعد أن مرر البرلمان اقتراحا بنزع الحصانة عنه، وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحقه.وقد سعت النيابة إلى اعتقاله بعد أن تجاهل النائب مرارا طلبات المثول للاستجواب منذ أغسطس الماضي.ومع ذلك، فإن طلب مذكرة التوقيف الأخير لا يتطلب موافقة برلمانية، وبالتالي من المقرر أن تبت محكمة محلية فيه دون إجراءات إضافية. وقد خضع "جونغ" لاستجواب مكثف خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو محتجز حاليا في سجن في "تشونغ جو".