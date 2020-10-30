تراجع الصادرات الكورية في أكتوبر بسبب كورونا

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تراجع حجم الصادرات الكورية مرة أخرى في شهر أكتوبر، فيما ارتفع متوسط حجم الصادرات اليومية مع الأخذ في الاعتبار عدد أيام العمل، وذلك لأول مرة منذ تسعة أشهر.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة أمس الأحد، بلغ حجم الصادرات الكورية في شهر أكتوبر الماضي 44,98 مليار دولار، بانخفاض نسبته 3.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وكانت الصادرات الكورية قد سجلت أول انتعاش في شهر سبتمبر الماضي بعد أن تراجعت لستة أشهر متتالية منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، لكنها تراجعت مرة أخرى في الشهر الماضي.وأشار التقرير إلى أن متوسط حجم الصادرات اليومية مع الأخذ في الاعتبار عدد أيام العمل بلغ مليارين و140 مليون دولار، بزيادة نسبتها 5.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أول ارتفاع منذ تسعة أشهر.وقال التقرير إن صادرات أشباه الموصلات سجلت زيادة للشهر الرابع على التوالي ، فيما شهد حجم صادرات منتجات الصحة الحيوية زيادة لـ14 شهرا متتالية.أما صادرات المنتجات البتروكيميائية فعانت من تراجع للعام الثاني على التوالي.وقالت الوزارة إن الصادرات الكورية بدأت تتمتع بانتعاش، لكنها أضافت أن المخاطر التي قد تعرقل الانتعاش، بما فيها عودة انتشار فيروس كورونا وانقطاع التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، مازالت قائمة.