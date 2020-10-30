السلطات الصحية الكورية تكشف عن خطة من 5 مستويات للتباعد الاجتماعي

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عدلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية نظام قواعد التباعد الاجتماعي المكون من ثلاثة مستويات ليصبح خمسة مستويات، ضمن الإجراءات الكورية المستمرة لمواجهة فيروس كورونا.وكشف المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة يوم أمس الأحد عن الخطة المنقحة التي تقسّم المستويات الثلاثة الحالية إلى خمسة، هي: واحد، وواحد ونصف، واثنان، واثنان ونصف، وثلاثة. وقررت الحكومة الكورية تطبيق معايير أكثر صرامة لرفع المستويات، مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي بطريقة مخصصة على المستوى الإقليمي بدلا من المستوى الوطني.وسوف يسري النظام الجديد اعتبارا من يوم السبت. وسوف يتم تطبيق التباعد من المستوى الأول عندما يكون عدد حالات الإصابة اليومية أقل من 100 حالة جديدة في المنطقة المركزية، في المتوسط، على مدار أسبوع واحد، وأقل من 30 في المتوسط في المناطق الأخرى. وسوف يتم رفع التباعد إلى المستوى واحد ونصف إذا تجاوز المتوسط الأسبوعي في منطقة العاصمة 100 وكان هناك ما بين 10 إلى 30 إصابة في المناطق الأخرى. أما المستوى اثنان ونصف فسيتم تطبيقه إذا كان هناك أكثر من 400 حالة، والمستوى 3 عند حدوث أكثر من 800 حالة.كما صنفت الحكومة أيضا المرافق متعددة الاستخدامات إلى تسعة أنواع من المرافق "ذات الأولوية"، و 14 نوعا من المواقع "العادية". وتشمل المرافق ذات الأولوية الحانات والنوادي وغرف الكاريوكي وقاعات الحفلات الموسيقية الداخلية والمطاعم والمقاهي، في حين تشمل المرافق العادية مقاهي الإنترنت وصالات الزفاف ودور الجنازات وقاعات الحفلات الموسيقية ودور السينما.وبعد أن كان ارتداء الأقنعة والقواعد الرئيسية الأخرى إلزامية في السابق فقط في المنشآت "عالية الخطورة"، سيتم تطبيقها الآن على جميع المرافق من المستوى 1. وسيتم حظر خمسة أنواع من المرافق الترفيهية مثل الحانات والنوادي بدءا من المستوى الثاني، بينما سيتم حظر الأنواع الأخرى المتعددة بحيث يجب إغلاقها بدءا من المستوى اثنان ونصف. وفي المستوى الثالث، سيتم وضع البلاد بأكملها فعليا في حالة إغلاق.