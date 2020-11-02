الحزب المعارض يحث مون على توضيح موقفه من الانتخابات الفرعية القادمة

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حث حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، الرئيس "مون جيه إين" على توضيح موقفه بشأن تحرك الحزب الحاكم لتقديم مرشحين في الانتخابات الفرعية لرئاسة بلدية سيول وبوسان العام القادم.وكان رئيسا بلديتي سيول وبوسان السابقان ينتميان إلى الحزب الديمقراطي الحاكم، وكلاهما واجه اتهامات بالتحرش الجنسي. ولم يعلن الحزب الديمقراطي عمّا إذا كان سيشارك في تلك الانتخابات أم لا، لأن نظامه الداخلي يمنعه من تقديم مرشح في انتخابات فرعية إذا كان سبب ذلك خطأ جسيم من قبل أعضاء الحزب الذين استقالوا من مناصبهم. لكن الحزب الديمقراطي اختتم يوم أمس الأحد اقتراعا شمل جميع أعضائه ليقرروا حول ما إذا كان ينبغي مراجعة دستور الحزب، الأمر الذي قد يفتح الطريق أمام الترشيح للانتخابات الفرعية.وعقد الرئيس المؤقت للحزب المعارض "كيم تشونغ إين" مؤتمرا صحفيا طارئا أمس الأحد انتقد فيه تحرك الحزب الحاكم لتقديم مرشحين للانتخابات الفرعية، واصفا هذه الخطوة بأنها "هجوم آخر ضد ضحايا التحرش الجنسي المزعوم". وطالب "كيم" الحزب الحاكم بالسحب الفوري للخطة، كما طالب الرئيس "مون" بالكشف عن أفكاره في هذا الشأن. وأضاف أن "مون" التزم الصمت حيال الفضائح الجنسية التي تورط فيها رؤساء البلديات السابقون، ويمكن اعتبار هذا الصمت متعمدا وإهانة للضحايا.