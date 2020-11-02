الحكومة تقول إن التباعد المعدل يهدف للحفاظ على التوازن بين الحجر والحياة اليومية

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قال وزير الصحة "بارك ننغ هو" إن خطة التباعد الاجتماعي المنقحة تهدف إلى الحفاظ على التوازن بين الحجر الصحي والحياة اليومية والاقتصاد، لكنه شدد على أن هذا لا يعني تخفيف جهود الحجر الصحي.وأدلى الوزير "بارك" بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي في سيول أمس الأحد، بعد أن أعلن أن الحكومة عدلت نظام قواعد التباعد الاجتماعي المكون من ثلاثة مستويات، ليصبح نظاما من خمسة مستويات.وأضاف "بارك" أن الوقت قد حان الآن لتقييم استجابات كوريا لوباء كورونا والاستعداد لاستراتيجية مستدامة وطويلة الأجل. كما أشار إلى أن العديد من الخبراء المحليين والأجانب توقعوا استمرار أزمة فيروس كورونا حتى النصف الأول من العام القادم على الأقل، أو حتى نهاية العام القادم، ودعوا إلى تعزيز الجهود والاستعدادات للتعايش مع الفيروس.وقال الوزير إن الحكومة تخطط لتعزيز قدراتها على المسوحات الوبائية والاستجابات الطبية للتعامل مع فيروس كورونا.