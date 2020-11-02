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السياسية

الرئيس السابق لي ميونغ باك يبدأ قضاء عقوبة السجن اليوم الاثنين

Write: 2020-11-02 11:05:25

الرئيس السابق لي ميونغ باك يبدأ قضاء عقوبة السجن اليوم الاثنين

Photo : YONHAP News

سيتم سجن الرئيس الكوري الأسبق "لي ميونغ باك" مرة أخرى اليوم الاثنين بعد أن أكدت المحكمة العليا حكما ضده بالسجن لمدة 17 عاما الأسبوع الماضي.
وسوف ينفذ مكتب المدعي العام في منطقة سيول المركزية اليوم حكم المحكمة العليا التي أيدت قرار محكمة الاستئناف، الذي كان قد أدان الرئيس السابق بتهمة الاختلاس وتلقي رشاوى من بعض الشركات الكبرى.
وسوف يغادر "لي" منزله في جنوب سيول إلى مكتب النيابة في حوالي الساعة 1:30 من بعد ظهر اليوم، وسيتم بعد ذلك نقله إلى مركز احتجاز سيول دونغ بو، وهو المكان الذي ظل محتجزا فيه لمدة عام تقريبا منذ مارس 2018، إلى أن تم الإفراج عنه بكفالة في مارس من العام الماضي.
وسيتم وضع "لي" في زنزانة انفرادية في مركز الاحتجاز كما كان من قبل، حيث يبقى هناك لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع، قبل نقله إلى السجن في ديسمبر القادم.
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