فتح جزء من الجبل الواقع خلف قصر الرئاسة للمواطنين لأول مرة منذ 52 عاما

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تم أمس الأحد فتح جزء من جبل "بوك آك" الواقع خلف قصر الرئاسة الكورية في سيول للمواطنين، بعدما ظل مغلقا لأكثر من 50 عاما بسبب حادث محاولة تسلل جاسوس كوري شمالي مسلح إلى القصر الرئاسي يوم الحادي والعشرين من يناير من عام 1968.وتسلق الرئيس الكوري "مون جيه إين" يوم السبت الماضي جبل "بوك آك" عبر طريق نزهة جديد يصل طوله إلى 300 متر، بصحبة بعض المواطنين، بمن فيهم متسلق الجبال "أوم هونغ كيل"، والممثلة "لي شي يونغ".الجدير بالذكر أن طريق النزهة الجديد تم بناؤه مؤخرا لفتحه للمواطنين، ويعتبر هذا الإجراء هو الثالث من نوعه الذي اتخذته حكومة الرئيس "مون" ضمن تخفيف الإجراءات الأمنية في المناطق القريبة من القصر الرئاسي، بعد أن فتحت الطريق أمام قصر الرئاسة للمواطنين في عام 2017، وفتح طريق النزهة لتسلق جبل "إن وانغ" في عام 2018.ومن المخطط أن يتم فتح الجزء الجنوبي من جبل "بوك آك" للمواطنين خلال النصف الأول من عام 2022.