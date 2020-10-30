86 % من أعضاء الحزب الحاكم يؤيدون الترشيحات للانتخابات الفرعية القادمة

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وافق 86% من أعضاء الحزب الديمقراطي الحاكم على إجراء تعديل على دستور الحزب بحيث يمكن للحزب تقديم مرشحين في الانتخابات الفرعية لرئاسة بلديتي سيول وبوسان في العام القادم.ويذكر أن النظام الداخلي للحزب الحاكم يمنع تقديم مرشحين في الانتخابات الفرعية إذا حدث خطأ جسيم من قبل أعضاء الحزب الذين استقالوا من مناصبهم في دوائر تلك الانتخابات، لكن الحزب أجرى أمس الأحد اقتراعا شمل جميع أعضائه ليقرروا حول ما إذا كان ينبغي تعديل دستور الحزب، وهو ما فتح الطريق أمام الترشيح للانتخابات الفرعية القادمة.وأعرب رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "لي ناك يون" عن شكره لأعضاء الحزب على تأييدهم للترشيحات للانتخابات الفرعية القادمة، لكنه أضاف أن الحزب ليس بمنأي عن الأخطاء التي تسببت في إجراء الانتخابات الفرعية.وقدم "لي" اعتذارا مجددا لضحايا التحرش الجنسي من قبل عمدة بلدية سيول الراحل "بارك وون سون" ، وعمدة بلدية بوسان "أو غوه دون"، اللذين كانا ينتميان إلى الحزب الديمقراطي الحاكم.ويخطط الحزب الحاكم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرشحين للانتخابات الفرعية لرئاسة بلدية سيول وبوسان، بعد إجراء تعديل على دستوره الحزبي، غدا الثلاثاء .ومن جانبه، قال رئيس اللجنة الطارئة لحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "كيم جونغ إين" إن الحزب الحاكم فقد مصداقيته، ووصف عدم الالتزام بما تعهد به الحزب للشعب بأنه سلوك غير مقبول.