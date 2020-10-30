توقعات بتأثير انتخابات الرئاسة الأمريكية على القضايا العالقة بين سيول وواشنطن

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توقعت تقارير إعلامية أن تؤثر نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي ستجري غدا الثلاثاء، بدرجة كبيرة على مستقبل القضايا الأمنية العالقة بين سيول وواشنطن، بما في ذلك مسألة تقاسم تكاليف الدفاع، وسحب القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، ونقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب إلى كوريا الجنوبية.وقد اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في مفاوضاتهما حتى الآن على رفع حصة كوريا الجنوبية من تكاليف الدفاع بنسبة 13% هذا العام، لكن المفاوضات واجهت جمودا بسبب رفض الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لهذا الاتفاق.وكانت الولايات المتحدة قد طالبت الجانب الكوري برفع حصته بأكثر من خمسة أضعاف ما كانت عليه في العام الماضي، وهو ما يشير إلى احتمال أن تفرض واشنطن ضغوطا على سيول مجددا لرفع حصتها إذا تم إعادة انتخاب "ترامب" لفترة رئاسية ثانية.ومن المتوقع أيضا أن يطالب "جو بايدن" في حالة فوزه، بزيادة حصة كوريا الجنوبية من تكالف الدفاع، لكنه سيحاول التوصل إلى اتفاق سريع دون الإضرار بالتحالف بين البلدين.وإذا تمت إعادة انتخاب "ترامب"، فسيكون هناك احتمالا كبيرا لربط قضية تقاسم تكاليف الدفاع بسحب القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.ويرى المراقبون السياسيون أن هناك احتمالا ضئيلا لسحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية إذا تم انتخاب "بايدن"، لأنه قد تعهد بتعزيز التحالف مع كوريا الجنوبية، بدلا من ابتزازها بتهديدات متهورة بسحب القوات الأمريكية.وفيما يخص نقل قيادة العمليات العسكرية في وقت الحرب إلى الجانب الكوري، من المتوقع أن تستغرق عملية النقل وقتا طويلا في حالة انتخاب "بايدن"، بسبب احتمال أن يطلب "بايدن" بأن تتم مجددا مراجعة الشروط المتعلقة بعملية نقل القيادة.