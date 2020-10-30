إجمالي عدد طلبات اللجوء إلى كوريا الجنوبية يتجاوز 70 ألفا

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تجاوز إجمالي عدد طلبات اللجوء إلى كوريا الجنوبية 70 ألفا.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة العدل اليوم الاثنين، بلغ إجمالي عدد طلبات اللجوء إلى كوريا الجنوبية 70 ألفا و254 طلبا خلال الفترة من عام 1994 وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي.وكان إجمالي عدد الذين طلبوا اللجوء إلى كوريا الجنوبية قد بلغ 5 آلاف و69 شخصا في الفترة بين عامي 1994 و2012، لكن هذا العدد شهد زيادة كبيرة منذ دخول القانون الخاص باللاجئين حيز التنفيذ في عام 2013، حيث بلغ عدد الطلبات 1574 في عام 2013، ثم 9942 طلبا في عام 2017، و16 ألفا و173 طلبا في عام 2018، و15 ألفا و452 طلبا في العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن عدد طلبات اللجوء إلى كوريا الجنوبية بلغ 5 آلاف و896 خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام فقط، بانخفاض نسبته 36.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب جائحة كورونا.وقال التقرير إنه تمت الموافقة على لجوء 41 شخصا خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام، أي بنسبة 1% فقط من إجمالي عدد الذين طلبوا اللجوء إلى كوريا الجنوبية، مسجلا بذلك أقل مستوياته على الإطلاق.