الشرطة تكتشف وصية بعد انتحار ممثلة كوميدية وأمها

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تم اكتشاف مذكرة يفترض أنها وصية أو رسالة انتحار كتبتها والدة الممثلة الكوميدية "بارك جي سون" بعد العثور على الاثنتين ميتتين.وقالت الشرطة يوم أمس الاثنين إنها عثرت على المذكرة في مقر إقامة "بارك" في سيول، وهو نفس المكان الذي تم فيه العثور على جثتيْهما في وقت سابق من يوم أمس.ومع ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل المذكرة وفقا لرغبة الأسرة.وكانت وفاة الممثلة الكوميدية البالغة من العمر 36 عاما صادمة للعديد من الكوريين الجنوبيين الذين يتذكرون ابتسامتها لأنها عملت في مجموعة من البرامج الترفيهية المختلفة.وكانت "بارك" قد عانت من حساسية مزمنة من أشعة الشمس، وقد تفاقمت أعراضها مؤخرا. وتجري الشرطة تحقيقات لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة وظروفها.