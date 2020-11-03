رئيس الوزراء الكوري يتعهد ببذل جهود لتحقيق الحياد الكربوني حتى عام 2050

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قال رئيس الوزراء الكوري "جونغ سي كيون" إن كوريا سوف تتخذ الاستعدادات اللازمة بناء على الإجماع المجتمعي للتحرك نحو هدف حيادية الكربون بحلول عام 2050.وأدلى "جونغ" بهذه التصريحات في خطاب خلال اجتماع لجنة السياسات الخاصة المعنية بالغبار الناعم في مجمع الحكومة في سيول يوم أمس الاثنين، موضحا أن هذا التوجه سوف يساعد في تحويل أزمة المناخ الوشيكة إلى فرصة للتعايش والقفز إلى الأمام.وكان الرئيس "مون جيه إين" قد أعلن عن هدف تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2050 خلال خطابه البرلماني الأسبوع الماضي، وهو ما قوبل بإشادة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس"، الذي وصف ذلك بأنه "خطوة إيجابية للغاية" نحو الاتجاه الصحيح، بما يتماشى مع سياسات الصفقة الخضراء الجديدة التي طرحتها الحكومة الكورية.وخلال اجتماع الأمس، تعهد رئيس الوزراء أيضا بتسريع جهود الاستجابة لتغير المناخ ووضع إجراءات لتخفيف انبعاثات الغبار الدقيق.