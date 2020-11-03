القاتل المتسلسل في هوا صونغ يعتذر للضحايا

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اعتذر قاتل متسلسل لرجل أمضى 20 عاما في السجن بعد اتهامه ظلما بقتل أحد ضحاياه.وقال "لي تشون جيه" الذي حضر جلسة استماع في المحكمة يوم أمس الاثنين بصفته شاهدا، إنه "يعتذر بشكل جدي" لـ"يون سونغ يو" الذي اتُهم زورا باغتصاب وقتل فتاة تبلغ من العمر 13 عاما في "هوا صونغ" بمقاطعة "كيونغ كي" في عام 1988.وخلال الجلسة، اعترف القاتل البالغ من العمر 57 عاما بقتل ما مجموعه 14 شخصا، من بينهم الفتاة البالغة من العمر 13 عاما، كما اعتذر للضحايا وعائلاتهم المفجوعة وكل من لديه صلة بهذه القضايا.وقال "لي" إنه لا يمكن محو جرائمه أبدا، وأضاف أنه سيعيش ما تبقى من حياته بقلب ملؤه الندم.ورغم هذه الاعترافات، لن يمكن معاقبة "لي" نظرا لانتهاء فترة التقادم على جرائمه.