المحكمة تصدر أمرا باعتقال نائب برلماني تابع للحزب الحاكم

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تم وضع النائب البرلماني التابع للحزب الديمقراطي الحاكم "جونغ جونغ سون" رهن الحبس الاحتياطي اليوم الثلاثاء بتهمة تزوير حسابات الحملة الانتخابية قبل الانتخابات العامة في أبريل من هذا العام.وقالت محكمة منطقة "تشونغ جو" إنها أصدرت مذكرة التوقيف في الساعة 12:30 من صباح اليوم الثلاثاء مستشهدة بإمكانية قيام المشتبه به بتدمير الأدلة إذا تم الإفراج عنه.وبذلك يكون "جونغ" هو أول نائب من بين أعضاء الدورة البرلمانية الحادية والعشرين يتم وضعه خلف القضبان بسبب انتهاكات مزعومة لقانون الانتخابات.وكان البرلمان قد وافق الأسبوع الماضي على اقتراح بنزع الحصانة عنه من الاعتقال، وبالتالي أصدرت المحكمة مذكرة اعتقاله.وقد مثُل "جونغ"، الذي وجهت إليه تهمة انتهاك قوانين الأموال السياسية وحماية المعلومات الشخصية الشهر الماضي، طواعية للاستجواب صباح يوم السبت الماضي، كما خضع للاستجواب في أثناء احتجازه في مركز الاحتجاز في "تشونغ جو".