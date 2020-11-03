تقرير يتوقع تأجيل سباق قيادة منظمة التجارة العالمية بسبب كورونا

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قال تقرير بثته وكالة "بلومبرغ" الإخبارية أمس الاثنين إن جهود منظمة التجارة العالمية لاختيار قائد جديد لها الأسبوع القادم قد تتأخر لمدة شهر آخر على الأقل بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا في سويسرا.وأوضح التقرير أن السلطات الصحية في جنيف أعلنت عن إجراءات إغلاق جديدة صارمة على خلفية زيادة عدد الإصابات في تلك المدينة السويسرية. وسوف يتم بناء على ذلك حظر انعقاد الأحداث العامة والخاصة التي تزيد عن خمسة أيام، بدءا من يوم أمس الاثنين وحتى يوم 29 نوفمبر.وأشار التقرير إلى أن هذا التطور قد يعطل قدرة منظمة التجارة العالمية على تأكيد تعيين المرشحة النيجيرية "إنغوزي أوكونجو إيوالا" كأول امرأة أفريقية، وأول امرأة على الإطلاق تقود تلك المنظمة الدولية منذ إنشائها قبل 25 عاما.وقال التقرير إن بعض الاجتماعات قد تُعقد عبر الفيديو، وأن كبار المسؤولين في منظمة التجارة العالمية سوف يناقشون ما إذا كانوا سيؤجلون خطتهم لاتخاذ قرار رسمي بشأن تعيين "أوكونجو إيوالا" في اجتماع المجلس العام المقرر له يوم الاثنين القادم في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف.