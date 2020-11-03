اليابان توضح موقفها من قضية نساء المتعة باللغة الألمانية

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تبين أن وزارة الخارجية اليابانية نشرت مؤخرا على موقعها على الإنترنت وثيقة باللغة الألمانية حول جهود اليابان بشأن قضية الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب، حيث ينشر الموقع الإلكتروني للوزارة حاليا وثيقة بعنوان "جهود اليابان في قضية نساء المتعة"، باللغات اليابانية والإنجليزية والألمانية.وكانت هذه الوثيقة متاحة بالفعل باللغتين اليابانية والإنجليزية، لكن النسخة الألمانية أُضيفت يوم 21 أكتوبر.وتنفي الوثيقة الاتهامات بأن نساء المتعة "تم اختطافهن" من قبل الجيش الياباني والسلطات الحكومية، مشيرة إلى أن هذه الاتهامات لا يمكن إثباتها من خلال أي من السجلات التاريخية التي حددتها الحكومة اليابانية. كما تقول إنه لا ينبغي استخدام تعبير "الرقيق الجنسي"، حيث إنه تم تأكيد هذه النقطة مع كوريا الجنوبية ضمن اتفاقية البلدين المبرمة في ديسمبر 2015.وقد تم نشر النسخة الألمانية بعد تنصيب تمثال يرمز للضحايا الكوريات بواسطة مجموعة مدنية في برلين على الرغم من معارضة طوكيو. وقال تقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أمس الاثنين إن الوزارة نشرت نسخة باللغة الألمانية من الوثيقة للترويج لموقف اليابان وأفكارها حول الحقائق التاريخية، بين الشعب الألماني.