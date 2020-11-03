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السياسية

رئيس البرلمان الكوري يحصل على رد إيجابي من فيتنام بشأن تخفيف قيود الدخول

Write: 2020-11-03 10:51:57

رئيس البرلمان الكوري يحصل على رد إيجابي من فيتنام بشأن تخفيف قيود الدخول

Photo : YONHAP News

تلقى رئيس البرلمان الكوري الجنوبي، الذي يزور فيتنام هذا الأسبوع، ردا إيجابيا من كبار المسؤولين الحكوميين الفيتناميين فيما يتعلق بتخفيف قيود الدخول على رجال الأعمال الكوريين الجنوبيين.
وعقد رئيس البرلمان الكوري "بارك بيونغ صوك" سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في فيتنام التي تقع في جنوب شرق آسيا، أمس الاثنين، بمن فيهم نظيره الفيتنامي "نغوين تي كيم نغان"، ورئيس الوزراء "نغوين شوان فوك". كما التقى "بارك" بالرئيس الفيتنامي "نغوين فيت ترونغ". وخلال هذه اللقاءات، شدد "بارك" على ضرورة تنفيذ برنامج دخول خاص للرحلات بين البلدين، واستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين المدن الفيتنامية الرئيسية وكوريا الجنوبية من أجل تطبيع التعاون الاقتصادي الثنائي.
وفي المقابل، قال رئيس الوزراء الفيتنامي "فوك" إنه سيأمر الحكومة بالتفكير بنشاط في تبسيط إجراءات الدخول، وتعهد بضمان أن تكون كوريا الجنوبية أول دولة تستفيد من الإجراءات المبسطة. كما وعد رئيس الوزراء بإصدار تعليمات إلى وزارة الخارجية للنظر بنشاط في اقتراح "بارك" بأن تقوم الدولتان بترقية علاقات المشاركة التعاونية الاستراتيجية الحالية إلى علاقات مشاركة تعاونية استراتيجية شاملة.
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