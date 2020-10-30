قائد عسكري أمريكي يؤكد أنه لا حاجة لنشر صواريخ ثاد إضافية في كوريا

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قال القائد السابق للقوات الأمريكية في كوريا إنه ليست هناك حاجة لنشر قاذفات إضافية مضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية.وأدلى "فينسينت بروكس"، الذي ترأس قيادة القوات الأمريكية في كوريا خلال الفترة من 2016 إلى 2018، بهذه التصريحات في مقابلة مع راديو آسيا الحرة اليوم الثلاثاء، حيث قال "بروكس" إن نظام "ثاد" الذي تم نشره بالفعل في كوريا الجنوبية يمكن أن يحمي البلاد من التهديدات الصاروخية من قبل كوريا الشمالية إذا تم تشغيله مع أنظمة أخرى مضادة للصواريخ، مثل أنظمة "باتريوت" و"غرين باين".وأوضح القائد العسكري الأمريكي أن التشغيل المتكامل لهذه الأنظمة المضادة للصواريخ سيكون أكثر فعالية من نشر بطاريات إضافية ضمن نظام "ثاد".كما أشار "بروكس" إلى أن وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية اعترضت بنجاح هدفا الشهر الماضي في اختبار باستخدام نظام باتريوت للدفاع الجوي والصاروخي ونظام "ثاد" المتكاملين معا، مؤكدا على أن نتائج هذا الاختبار يمكن تطبيقها مباشرة على نظام الدفاع الصاروخي في كوريا الجنوبية.