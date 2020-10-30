منظمة الصحة العالمية تقول إنه لا دلائل على وجود إصابات بكورونا في كوريا الشمالية

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قالت منظمة الصحة العالمية إنه لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة بفيروس كورونا في كوريا الشمالية، رغم خضوع أكثر من 10 آلاف شخص هناك لتشخيص الإصابة بالفيروس.وأضافت المنظمة في تقريرها الأسبوعي الأخير حول وضع فيروس كورونا أنه لم يتم تسجيل أي حالة من حالات الإصابة بالفيروس في كوريا الشمالية حتى يوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي.وتبين أن كوريا الشمالية قد أجرت اختبارات كورونا التشخيصية بطريقة التضخيم الجيني على 10 آلاف و462 شخصا حتى يوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة بالفيروس لديهم.وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تم في كوريا الشمالية الإبلاغ عن 5 آلاف و368 حالة من أعراض كورونا، منها 8 حالات لدى الوافدين من الخارج.وبلغ إجمالي عدد الخاضعين للعزل الذاتي في كوريا الشمالية 32 ألفا و11 شخصا حتى يوم الثاني والعشرين من أكتوبر.