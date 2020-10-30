كوريا الجنوبية تبلغ عن 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أبلغت كوريا الجنوبية عن 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 26 ألفا و807 أشخاص.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، 46 حالة محلية المصدر، منها 21 حالة في سيول، و15 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و6 حالات في مقاطعة جنوب تشونغ تشنغ، بينما تم تأكيد 29 حالة إصابة أخرى لدى الوافدين من الخارج.وقالت الهيئة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن المتوسط اليومي لحالات الإصابة بلغ 87 حالة في الأسبوع الماضي، بزيادة 12 شخصا مقارنة بالأسبوع الأسبق، حيث شهد زيادة للأسبوع الرابع على التوالي.وأضافت أن مخاطر الفيروس لا ترال مرتفعة وسط استمرار العدوى الجماعية، خاصة في الحانات والمعاهد الدراسية الخاصة والحمامات العامة.