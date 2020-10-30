رئيس وكالة المخابرات الكورية يزور اليابان لبحث القضايا العالقة بين البلدين

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تبين أن رئيس وكالة المخابرات الكورية "بارك جي وان" سيقوم بزيارة لليابان الأسبوع القادم لبحث القضايا العالقة بين سيول وطوكيو.ونقل تقرير بثته قناة "تي بي إس" التلفزيونية اليابانية عن مسؤول حكومي ياباني قوله إن الجانبين الكوري والياباني يضعان حاليا اللمسات الأخيرة المتعلقة بزيارة رئيس وكالة المخابرات الكورية "بارك" لليابان واللقاءات التي سيجريها "بارك" مع عدد من كبار مسؤولي الحكومة اليابانية.وأضاف التلفزيون الياباني أن "بارك" مقرب من الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني "دوشيهيري نيكاي" منذ زمن طويل، مشيرا إلى أنه سيبحث مع عدد من المسؤولين اليابانيين القضايا المتعلقة بالحكم الذي أمرت به المحكمة العليا الكورية الشركات اليابانية لتقديم تعويضات مالية لضحايا العمل القسري الكوريين، والقيود التي فرضتها الحكومة اليابانية على تصدير بعض المنتجات لكوريا الجنوبية.الجدير بالذكر أن الحكومة اليابانية كانت قد فرضت في شهر يوليو من العام الماضي قيودا على تصدير المنتجات اليابانية ذات التقنية العالية إلى كوريا الجنوبية، احتجاجا على حكم المحكمة العليا الكورية، الأمر الذي تسبب في تعرض العلاقات بين سيول وطوكيو للجمود.ومن جانبها، قالت وكالة المخابرات الكورية إنه لم يتم تحديد أي شيء يتعلق بزيارة رئيسها لليابان.