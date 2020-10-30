الرئيس الكوري يؤكد على أهمية الحياد الكاربوني لمواجهة التغير المناخي

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إن الحياد الكاربوني يعد أهم هدف يجب أن يحققه العالم للمواجهة المشتركة للتغير المناخي، مؤكدا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوطنية لاستعداد كوريا لتحقيق ذلك الغرض.جاء هذا التصريح خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقده الرئيس "مون" اليوم الثلاثاء، حيث دعا المشاركين إلى بذل قصارى جهدهم لتقليل انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة.وكان "مون" قد حدد في كلمته التي ألقاها أمام البرلمان يوم الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي، عام 2050 كمهلة قصوى لتخفيض انبعاثات عازات الدفيئة إلى الصفر في كوريا الجنوبية.وأكد الرئيس "مون" أن تعهده بتحقيق الحياد الكاربوني يدل على عزم البلاد المشاركة في الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، بالرغم من أن الالتزام بذلك التعهد سيكون تحديا صعبا بالنسبة لكوريا الجنوبية التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الوقود الأحفوري.وقال إن الاقتصاد منخفض الكربون قد أصبح نظاما اقتصاديا عالميا جديدا، داعيا الشركات الكورية إلى تطبيق مفهوم الاقتصاد منخفض الكربون من أجل ضمان بقائها في السوق، وسط زيادة القيود البيئية التي تفرضها الدول المتقدمة الرئيسية.