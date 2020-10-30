السفير الصيني لدى سيول يؤكد زيارة شي جين بينغ لكوريا الجنوبية

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أكد السفير الصيني لدى سيول "شينغ هايمينغ" أنه لم يطرأ أي تغيير على خطة الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الصيني "شي جين بينغ" لكوريا الجنوبية.جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "لي ناك يون" اليوم الثلاثاء.ومن جانبه قال "لي" في تصريح أدلى به للصحفيين في ختام لقائه مع السفير الصيني إن الجانبين أشادا بالتطور السريع في العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية، وتقاسما الآراء على ضرورة تعزيز العلاقات في المستقبل.وأضاف "لي" أنه أعرب عن تقديره للدور البناء الذي تلعبه الصين لتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، ونزع السلاح النووي منها، وتحسين العلاقات بين الكوريتين.ومن جانبه، قال السفير الصيني "شينغ هايمينغ" إن بلاده ستستمر في القيام بدورها البناء.ووجه السفير الصيني دعوة لرئيس الحزب الحاكم "لي" لزيارة الصين في أقرب وقت ممكن.