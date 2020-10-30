كوريا تستعد لمختلف النتائج المتوقعة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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قالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها تولي اهتماما بالغا بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستجرى اليوم الثلاثاء، وأنها تجري استعداداتها لجميع المواقف المتوقعة لنتائج تلك الانتخابات.وترى الحكومة الكورية أن الإدارة الأمريكية القادمة سوف تتعامل مع القضية النووية لكوريا الشمالية، وأن قضية التحالف بين سيول وواشنطن ومشكلة التوتر بين الولايات المتحدة والصين ستظل قائمة بغض النظر عن نتائج الانتخابات.وطبقا لما ذكرته مصادر متعددة في الحكومة الكورية اليوم الثلاثاء، يراقب المسؤولون الحكوميون للشؤون الدبلوماسية والأمنية عن كثب نتائج الانتخابات، واتجاهات الرأي العام في الولايات المتحدة.وفي هذا الصدد، قامت وزارة الخارجية الكورية بتشكيل فريق عمل يتكون من 25 عضوا برئاسة نائب وزير الخارجية "تشيه جونغ كون" في شهر أغسطس الماضي ليعمل على الاستعداد لمواجهة جميع السيناريوهات المحتملة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.وتسعى السلطات الدبلوماسية الكورية لتركيز القضايا الرئيسية التي سيتم بحثها مع الحكومة الأمريكية القادمة على الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية وعلاقات التحالف بين سيول وواشنطن، بغض النظر عن نتائج الانتخابات.كما تستعد للمفاوضات مع الحكومة الأمريكية القادمة حول تقاسم تكاليف الدفاع، ونقل حق قيادة العمليات العسكرية وقت الحرب إلى الجانب الكوري، بالإضافة إلى انتخابات رئاسة منظمة التجارة العالمية التي ترشحت لها وزيرة التجارة الكورية "يو ميونغ هي".ومن جهة ثانية، من المرجح أن تقوم وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" بزيارة إلى واشنطن خلال الأسبوع القادم لإجراء مباحثات مع نظيرها الأمريكي.ومن المتوقع أن يتم في هذه المباحثات تناول القضايا المتعلقة بسبل منع كوريا الشمالية من ممارسة أي أنشطة تؤدي إلى زيادة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، خاصة بعد انتهاء انتخابات الرئاسة الأمريكية.ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الكورية إنها تستعد لمواجهة تأثيرات الانتخابات الرئاسية الأمريكية على السياسات المتعلقة بالأمن في شبه الجزيرة الكورية والتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، واحتمال شن كوريا الشمالية استفزازات بعد الانتخابات.