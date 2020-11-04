كوريا الشمالية تبني غواصتين جديدتين لإطلاق صواريخ بالستية

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قال جهاز المخابرات الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية تبني غواصتين جديدتين يمكنهما إطلاق صواريخ باليستية.وأفاد عضو البرلمان عن حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي "ها تيه كيونغ"، الذي يمثل الحزب المحافظ في لجنة المخابرات التابعة للبرلمان، إن جهاز المخابرات الوطني أدلى بهذه المعلومات خلال جلسة تدقيق برلمانية مغلقة عقدت أمس الثلاثاء.وقالت وكالة المخابرات إن إحدى الغواصتين الكوريتين الشماليتين هي نسخة معدلة من غواصة موجودة من طراز "روميو"، والأخرى من نوع جديد متوسط إلى كبير الحجم، موضحة أنها لا تزال تحلل تفاصيل الغواصة الأخيرة.كما أشارت وكالة المخابرات إلى آخر تحليل لها بشأن العرض العسكري لكوريا الشمالية الشهر الماضي، حيث قالت إن النظام الشيوعي عرض 76 صاروخا باليستيا قياسيا من تسعة أنواع خلال الحدث الذي عقد يوم العاشر من أكتوبر. وأضافت أن صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات عُرض خلال العرض أطول وأوسع من الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية السابقة ويمكن أن يحمل حمولات أكبر.