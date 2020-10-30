كيم جونغ أون يأمر بإجراء تحقيق جديد في وفاة المسؤول الكوري الجنوبي

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قالت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أمر على ما يبدو ببدء تحقيق جديد من قبل حكومته في حادث مقتل مسؤول مصائد الأسماك الكوري الجنوبي على يد جنود كوريين شماليين مؤخرا.ووفقا لأعضاء برلمانيين من الحزب الحاكم والمعارض ضمن لجنة المخابرات التابعة البرلمانية، قال جهاز المخابرات الوطني خلال اجتماع مغلق في البرلمان عقد يوم أمس الثلاثاء، إنه حصل على معلومات استخبارية بشأن تعليمات "كيم".وفي إشعار مكتوب تم إرساله إلى حكومة كوريا الجنوبية يوم 25 سبتمبر، أي بعد أيام من مقتل المسؤول الكوري الجنوبي في المياه الكورية الشمالية، اعتذرت كوريا الشمالية عن الحادث وشاركت نتيجة تحقيقاتها في القضية. وقالت وكالة المخابرات الوطنية إن "كيم" أمر مسؤوليه بالتحقيق في القضية. وقالت الوكالة أيضا إنها رصدت جهود كوريا الشمالية للبحث عن جثة المسؤول القتيل.