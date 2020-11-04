سيول تسعى لتدخل وكالة الطاقة الذرية في خطة طوكيو لتصريف مياه ملوثة نوويا

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دعت حكومة كوريا الجنوبية إلى بذل جهود من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بخطة اليابان لتصريف مياه ملوثة إشعاعيا من محطة فوكوشيما للطاقة النووية إلى المحيط.وقالت وزارة الخارجية في سيول أمس الثلاثاء إنها نقلت موقفها خلال اجتماع سياسي رفيع المستوى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق من يوم أمس.وأضافت الوزارة أنها شددت على أن القضية مهمة لسلامة وبيئة البلدان المجاورة لليابان والمجتمع الدولي ككل. كما حثت سيول الوكالة الدولية للطاقة الذرية على القيام بدور فعال في جعل طوكيو تضمن الشفافية والأمان في عملية التخلص من المياه المشعة.وبحسب الوزارة، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ردها إنها تدرك أهمية القضية وسوف تواصل المشاركة في هذه العملية، بما في ذلك المناقشات الوثيقة مع الدول ذات الصلة.